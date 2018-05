El automóvil lleva años sufriendo una transformación silenciosa que, de una forma lenta pero imparable, está modificando el coche tal y como lo conocíamos. Elementos de siempre como ruedas de repuesto, antenas, palanca de freno de mano, interruptores… están desapareciendo. El que piense que todos los cambios, desarrollos y evoluciones que una marca de coches hace en sus vehículos se realizan con el fin de facilitar las cosas a su propietario, está muy equivocado en muchos casos. Estos son algunos de los cambios que estamos viviendo.

RUEDA DE REPUESTO

No está de más revisar debajo del maletero: muchos conductores no se habrán dado cuenta de que su coche no lleva rueda de repuesto. La mayoría de las marcas ya no la incluyen en el equipamiento del coche. Al principio se fue sustituyendo por una rueda más pequeña, llamada de emergencia o galleta, que obliga a ir a una velocidad limitada y durante un reducido número de kilómetros, pero permite continuar la marcha.

Sin embargo, casi todos los fabricantes optan ahora por un kit de reparación, en la mayoría de los casos claramente insuficiente para solucionar un pinchazo. Las razones de este cambiohay que achacarlas a un ahorro importante de dinero para la marca y a una reducción clara de peso. Como ventaja, se gana espacio en el maletero. Y si se quiere rueda de repuesto, se paga aparte, como recuerda la revista Tráfico y Seguridad Vial.

LECTOR DE CD

Con la música a otra parte: el lector de CD ya se ha despedido de la mayoría de los coches modernos, que, como alternativa, ofrecen una o varias entradas de USB. Los sistemas de infoentretenimiento que replicar en la pantalla todas las aplicaciones del smartphone también sirven para suplir esta carencia.

BOTONES

Los salpicaderos de los años ochenta y noventa se llenaron de botones, pero ahora quedan para el recuerdo. Los fabricantes prefieren concentrar en una pantalla táctil las funciones que normalmente se controlaban con mandos o interruptores. Los interiores de los coches quedan así menos recargados, pero el manejo de las pantallas (sobre todo en marcha) no siempre resulta intuitivo ni fácil. Y puede distraer.

LLAVE

Cada vez son más los vehículos que incorporan un botón de arranque que detecta la llave y permiten arrancar con solo presionarlo, eliminando cualquier rastro de cerradura. Cuando el sistema es más completo, no hace falta sacar la llave o tarjeta ni para abrir el coche. Un sistema muy cómodo que siempre se agradece, además de que evita perder las llaves. Claro que no siempre funciona a la perfección, sobre todo en una zona en la que abunden los inhibidores de frecuencia. Y tiene una cara b poco conocida y peligrosa.

ANTENA

Los avances en electrónica también están haciendo desaparecer las antenas tradicionales que captan las señales de radio. Estas son cada vez más pequeñas y muchas veces van camufladas en la luna delantera. Si a veces vemos la típica antena de aleta de tiburón en la parte trasera del techo, esta forma parte del equipo de navegación y aloja la antena del GPS.

ELEVALUNAS

Pocos conductores utilizan una manivela para bajar o subir las ventanillas, a no ser que ser trate de un coche especialmente low cost o de versiones sencillas de acceso a un modelo que por no llevar no lleva ni aire acondicionado. Y este elemento así a secas también tiende a desaparecer.

AIRE ACONDICIONADO

El aire acondicionado está siendo sustituido por el denominado climatizador automático, un sistema mucho más eficaz y cómodo que permite mantener la misma temperatura en el habitáculo sin que tengamos que andar regulando constantemente la misma. A partir de ciertos segmentos, este elemento ya es de serie en todos los coches, pero en los modelos más modestos también se está imponiendo.

ENCENDEDOR

Se están sustituyendo desde hace tiempo por las tomas de corriente necesarias para abastecer a todos y cada uno de los aparatos electrónicos que transportan los pasajeros.

FRENO DE MANO

Cuando un automovilista estaciona su coche ya no se oye el clásico sonido del freno de mano: la palanca ya no existe en muchos casos y ha sido sustituida por un pequeño interruptor que activa el freno eléctrico de estacionamiento. Un sistema que ocupa poco, se activa de forma automática al quitar el contacto y que, en muchos casos, cuenta con asistencia al arranque en pendiente.

PALANCA DE CAMBIOS

Cada vez más modelos ofrecen entre sus opciones la posibilidad de montar una caja de cambios automática, y muchas versiones la equipan de serie y de manera exclusiva. Son rápidos, eficaces, reducen el consumo y resultan muy fiables. Hay pocos argumentos para pensar que el cambio manual vaya a sobrevivir.