HÍBRIDOS ENCHUFABLES // Kia Niro PHEV: líder en eficiencia

Todavía exige pagar cierto sobreprecio, desde 25.500 euros, al menos mientras no haya más planes de ayudas a la compra, pero el Niro PHEV es el híbrido enchufable más completo y competitivo. Y anuncia como evolucionará esta tecnología en los próximos años. Por fuera presenta un diseño de estilo SUV muy moderno y aparente. Por dentro no sacrifica nada, y tiene cinco plazas correctas y un maletero aceptable. Pero incluye unas baterías que permiten recorrer hasta 50 kilómetros en conducción real y evitan pasar por la gasolinera en toda la semana. Y después, cuando arranca el motor de gasolina, no se dispara y apenas gasta cinco litros de media en los viajes.