Los accidentes de tráfico en las rotondas siguen aumentando

En ciudad y fuera de ella, las rotondas ordenan el tráfico y alojan monumentos y también accidentes: entre 2015 y 2019, en España se produjeron 45.153 siniestros con víctimas en intersecciones giratorias, sumando 317 muertos y 58.500 heridos de diversa consideración. Los datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) confirman la alta siniestralidad en las rotondas, que empezó a crecer con fuerza en 2015.

AEA propone en su informe “realizar auditorias técnicas externas para comprobar su peligrosidad” y pide que se pongan en marcha “campañas de seguridad vial recordando las reglas de prioridad de paso en este tipo de intersecciones”.

El estudio –que tiene en cuenta sólo los siniestros con víctimas– refleja un incremento del 3,5% en el número de accidentes mortales (de 57 en 2015 se pasó a 59 en 2019), con un aumento significativo de siniestros en las glorietas urbanas (28,5%); como dato positivo, los accidentes en rotondas interurbanas se redujeron un 11%.

Desde otro punto de vista, el informe revela un aumento en la proporción de accidentes con víctimas ocurridos en rotondas: en 2019 representaron el 9,4% de los siniestros registrados en España, frente al 8,8% de los cuatro años anteriores. El incremento se registra en las glorietas urbanas, ya que en las interurbanas ha descendido el número de siniestros. Respecto a la gravedad de los accidentes en el último quinquenio, en carretera ha disminuido el número de fallecidos (15%) y se ha registrado un leve aumento en el de heridos (0,78%). Al contrario, en las vías urbanas se produjo un incremento similar tanto en el número de fallecidos como en el de heridos (16,8%).

Auditorías técnicas

A pesar de estas cifras, AEA considera que las rotondas giratorias son adecuadas “para marcar cambios en el régimen de circulación de las intersecciones, debido a la pérdida de prioridad que imponen a todas las vías que en ellas confluyen”. También se ha demostrado, sostiene el club de automovilistas, su eficacia “como reductoras de la velocidad”.

No obstante, AEA propone que se realicen auditorias técnicas externas que determinen “si el tipo de glorieta construido en cada lugar [miniglorietas, glorietas dobles, glorietas partidas, turborrotondas...] resulta el más adecuado en función de las circunstancias cambiantes del tráfico”. El informe sostiene que una rotonda inadecuada “puede provocar un incremento de la accidentalidad”.

Los datos del último quinquenio se muestran más o menos estables, pero la comparación con años anteriores sí resulta más llamativa. En informes anteriores, se reflejan cifras de fallecidos en rotondas muy inferiores, como los 31 de 2012 o los 35 de 2014.

Cómo conducir en las rotondas

Prioridad. El conductor que circula por el carril exterior siempre tiene la prioridad en este carril, por encima de aquellos que se incorporen a la rotonda, o aquellos que circulen por el carril interior

El carril de entrada. No hay una regla estricta, pero sí recomendaciones. Por ejemplo, cuando vayamos a coger la salida de la derecha o a seguir recto en la glorieta, sería mejor que entráramos por el carril externo. Por el contrario, si vamos a girar a la izquierda o a cambiar de sentido, tendríamos que entrar utilizando el interno.

Circulando. Tráfico deja claro que, de manera general, hemos de utilizar el carril exterior. Así cruzaremos menos carriles y las maniobras serán más seguras.

Carril izquierdo. Existe la creencia de que debes usarlo para girar a la izquierda o tomar la última salida, pero no es una obligación. Tampoco es verdad que no se pueda circular por él: se puede ocupar cuando el exterior está congestiondo, por ejemplo.

La salida, por la derecha. Una regla sencilla y esencial: al abandonar una rotonda deberemos hacerlo siempre desde el derecho (y cambiarnos a él con antelación suficiente).